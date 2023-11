Stiri pe aceeasi tema

- British Prime Minister Rishi Sunak brought back former leader David Cameron as foreign minister on Monday in a reshuffle triggered by his firing of interior minister Suella Braverman after her criticism of police threatened his authority, according to Reuters. It was the latest reset for a prime minister…

- Gabriela Firea revine pe toate funcțiile deținute in PSD de dinainte de retragerea sa dupa scandalul azilelor groazei. Conform unor surse politice, liderii PSD au votat in unanimitate ca Firea sa fie din nou șefa PSD București și prim-vicepreședinte la nivel național al partidului. Conducerea PSD s-a…

- Agenți ai Iranului creeaza tensiuni in Marea Britanie prin implicarea in protestele de strada referitoare la Fașia Gaza, potrivit publicației The Times. Ofițeri din domeniul contra-terorismului au declarat sub protecția anonimatului ca Teheranul incearca sa creasca nivelul de tensiuni in societate prin…

- Fostul ministru Alexandru Nazare a reacționat sambata la mesajul transmis de catre șeful WIZZ privind prabușirea Tarom și faptul ca Romania nu are nevoie de propria companie. Nazare i-a transmis CEO Wizz Air ca intrece orice limita. ”De unde pana unde stie Jozsef Varadi care sunt nevoile Romaniei? Indiferent…

- Forțele Navale au preluat in dotare primul din cele doua vanatoare de mina din clasa Sandownpe pe care Romania le-a cumparat din Marea Britanie. Fosta nava HMS Blyth din Marina Regala Britanica a primit un nou numar de bord și un nou nume pentru Forțele Navale Romane. „Vanatorul de mine M 270 „Sublocotenent…

- Marea Britanie va adauga grupul paramilitar rus Wagner pe lista sa a organizatiilor teroriste, a afirmat marti jurnalul Daily Mail, citandu-l pe ministrul de interne Suella Braverman, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Wagner este o organizatie violenta si distructiva care a actionat ca un instrument…

- The British government will delay imposing full post-Brexit import controls on goods from the European Union by a further three months, it said on Tuesday, pushing the start date back to January 2024, according to Reuters. Britain left the EU’s single market in January 2021 and has delayed full implementation…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost inculpata oficial in dosarul accidentului pe care l-a provocat anul trecut pe litoral, accident in care un motociclist pe care Macovei l-a lovit cu mașina a fost grav ranit. Monica Macovei s-a prezentat, vineri, in fata procurorilor, pentru a-i fi adusa…