- Ilie Nastase se afla din nou in centrul unui scandal, insa de data aceasta din cauza fiicei sale adoptive, Charlotte. Fostul jucator de tenis a facut primele declarații, dupa ce tanara i-a adus acuzații grave.De ceva timp, Charlotte face acuzații grave la adresa tatalui ei, Ilie Nastase. Tanara susține…

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- Astazi se implinesc 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, premierul Nicolae a transmis un mesaj, in care a declarat ca „dezvoltarea Parteneriatului Strategic pe toate dimensiunile sale de cooperare a devenit o prioritate a Romaniei”.…

- Louis Vuitton angajeaza in Romania pentru o poziție caracterizata de companie drept una de „ambasador al brandului”, pentru care se pot caștiga și 50.000 de dolari anual in țari precum Statele Unite ale Americii. Poziția pentru care cauta candidați este de Client Advisor, mai pe romanește un fel de…

- Plenul Parlamentului se reuneste astazi de la ora 11:00, intr-o sedinta comuna pentru aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA.Sunt invitati la sedinta solemna premierul Nicolae Ciuca si alti membri ai Guvernului, sefii misiunilor diplomatice si reprezentanti…

- Romanii considera ca poți sa faci economii prin cumparaturi online, astfel explicandu-se creșterea ponderii acestui tip de comerț in Romania. In contextul inflației ridicate din ultima perioada, romanii și-au adaptat comportamentele de cumparare. Un studiu arata ca 38 la suta dintre romani aleg, in…

- Uniunea Europeana a semnat marți, 14 iunie, un acord cu firma daneza de biotehnologie Bavarian Nordic pentru livrarea a aproximativ 110.000 de doze ale unui vaccin impotriva variolei maimutei, a anunțat Comisia Europeana, relateaza Reuters . Vaccinurile vor fi cumparate cu fonduri UE și livrate statelor…

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.