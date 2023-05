Darius Vâlcov, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, în scandalul tablourilor Fostul ministru de finanțe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare de Inalta Curte de Casație și Justiție. Pedeapsa in apel a fost diminuata de la 8 ani, la 6 ani de inchisoare, 5 ani fiind cea mai mare pedeapsa aplicata in dosar, la care s-a adaugat un spor de 1 un reprezentand o treime din pedepsele pentru celelalte fapte. Valcov a fost cercetat in doua dosare penale aflate pe rolul instantelor de un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro si are sechestru pe bani si bunuri (printre care 3 lingouri de aur, 172 de tablouri si piese… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

