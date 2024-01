Stiri pe aceeasi tema

- Daria Lupi, Cabron și DJ CATSULTAN iși unesc pentru prima data forțele și aduc in playlisturi „In bataia vantului”, un single plin de energie și pasiune, ce te va cuceri de la primele beaturi. Cu muzica și versurile compuse de catre Șerban Cazan alaturi de Cabron, Daria, Oxi și Darius, „In Bataia Vantului”…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- Winael, finalistul Vocea Romaniei 2022, lanseaza piesa „Leila”. Artistul originar din Caraibe, Winael, lanseaza cea de-a treia piesa din cariera –„Leila”, din seria de cinci piese pe care acesta le are in curs de lansare. „Leila” este o creație muzicala ce combina armonios sound-uri diverse, aducand…

- Doua dintre cele mai apreciate trupe din industria muzicala, Voltaj și Zdob și Zdub iși unesc talentul și vocile și chiar in ajunul Zilei Marii Uniri iși surprind fanii cu lansarea unei piese inedite cu un mesaj puternic: „Fratz”. Single-ul dezvaluie o energie debordanta, un statement de uniune și bunatate…

- DJ CATSULTAN, extraterestrul care a aterizat pe planeta Pamant și nu planuiește sa o paraseasca prea curand aduce un nou single in industria muzicii electronice, alaturi de Trumpbeats. „In the Club (Hard)” este numele piesei ce vine cu o energie vibranta și promite sa faca valuri toamna aceasta. Cu…

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- ENELI revine in atenția publicului cu o piesa pop-dance, „If You Never”, alaturi de compozitorul și producatorul unguro-american, Kallay Saunders și compozitorul și producatorul greco-albanez, Claydee. „If You Never” are o incarcatura emoționala mare pentru artista și un mesaj puternic, dupa cum a declarat…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…