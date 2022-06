Fostul international roman Danut Lupu, acum in varsta de 55 de ani, ar fi comis-o rau, sambata, in Bucuresti. Conform Sport Bull, fostul mare jucator al lui Dinamo a fost oprit in traficul din București, pe o strada din zona Bulevardului Liviu Rebreanu, in sectorul 3. „Deranjul” a inceput in momentul in care fostul dinamovist […] The post Danuț Lupu, reținut de poliție și dus la INML! Echipajele MAI se adunasera in jurul fostului international first appeared on Ziarul National .