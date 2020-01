Stiri pe aceeasi tema

- O firma condusa de fiica lui Bruce Lee a dat in judecata un fast-food chinez pentru folosirea imaginii starului kungfu in logo-ul sau, fara permisiune și cere peste 210 milioane de yuani (30 de milioane de dolari) daune. Bruce Lee Enterprises, din California, al carui șef este Shannon Lee, a depus miercuri…

- O companie condusa de fiica actorului Bruce Lee a dat in judecata un lant de restaurante fast-food din China, de la care solicita daune de peste 210 milioane de yuani (30 de milioane de dolari) pentru folosirea neautorizata a imaginii starului kung fu in logoul companiei, potrivit publicatiei chineze…

- Au trecut cinci luni de la apelul Alexandrei Macesanu la 112. Practic, cinci luni de la izbucnirea scandalului Caracal. Gheorghe Dinca, principalul suspect, se afla in arest preventiv de atunci! In curand insa, pare-se ca Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata. De altfel, legea din Romania prevede…

- Se reaprinde scandalul! Mama Luizei Melencu a facut o declaratie socanta despre fiica "monstrului din Caracal", privind abuzul la care ar fi fost supusa de Gheorghe Dinca, in copilarie. Toata lumea a facut acuzatii grave privind acest aspect inca de la inceputul anchetei, dar Daniela Dinca a negat.…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lasconschi, susține ca acuzațiile facute de avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, sunt false. Astazi, Pop declara ca a fost amenințat de Gheorghe Dinca ca fetele sale vor fi violate și ca bestia din Caracal ar fi vrut sa il bata. Laschoschi spune ca lucrurile…

- Miercuri, Stefan Risipescu, considerat de DIICOT suspect in cazul Luizei Melencu, a fost retinut. Gheorghe Dinca a afirmat ca impreuna cu acesta a violat-o pe tanara in ziua rapirii, in luna aprilie. Ies la iveala detalii socante! Afirmatiile Danielei Dinca creioneaza o imagine tulburatoare a situatiei.

- Premierul Ludovic Orban l-a ironizat, luni, pe fostul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, care l-a invitat la o dezbatere pe actualul ministru, Ion Ștefan, apreciind ca ”baieții aștia ar trebui sa se ascunda in munți”. ”Nu ne convoaca pe noi PSD” la dezbateri, a mai opinat Orban, conform Mediafax.Citește…

- Alexandra Maceșanu a disparut pe 14 aprilie, iar Alexandra Maceanu pe 24 iulie. Una dintre vocile cazului din Caracal este Alexandru Cumpanașu, ruda cu cea de-a doua victma. Candidatul independent, ieșit din primul tur din cursa pentru Cotroceni, a postat, recent, ca se va lupta in continuare pentru…