- Consuela di Monaco trece prin momente dificile, dupa ce a aflat ca are mai multe probleme de sanatate. Vedeta locuiește peste hotare și este nevoita sa treaca prin aceste perioade grele de una singura. Marturisește ca starea sa nu este deloc buna, avand migrene in mod constant.

- Eram convinsa ca procesul de joi al lui Vlad Pascu va incepe cu scuzele judecatoarei care intrebase, la termenul trecut, daca in sala e prezent si studentul mort in accident. Dar in loc scuzelor, care au ramas nerostite, s-a intamplat altceva. La primul termen al procesului lui Vlad Pascu, in timp ce…

- La termenul din 14 martie al procesului de la Judecatoria Mangalia, Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, sperand intr-o pedeapsa mai mica. Rudele tinerilor uciși de el, care cer sa fie judecat pentru omor calificat, au mers la locul accidentului. „Maine, Sebi ar fi implinit 22 de ani”, au spus prietenii…

- Judecatoria Mangalia se afla din nou in centrul atenției dupa ce Ancuța Popoviciu a comis o noua gafa in cadrul procesului privind tragedia provocata de Vlad Pascu. Intr-o scena incredibila, ea a intrebat cine este tatal lui Sebi, tanarul ucis in accidentul de la 2 Mai, chiar in fața barbatului care…

- FOTO&VIDEO: Momente emoționante pentru mamicile internate la Maternitatea Botoșani, dar și pentru cadrele medicale. „De ziua ta, mamico…” Inima de mama și condiția de femeie indiferent de poziția sociala unde a fost așezata de Dumnezeu au fost omagiate astazi, de Ziua Internaționala a Femeii, la Maternitatea…

- Simona Halep (32 de ani) și-a reamintit momentul in care Darren Cahill (58 de ani), antrenor cu care a colaborat timp de 6 ani, a amenințat-o ca va rupe ințelegerea.Simona Halep a declarat ca in 2017 a existat un meci al unui turneu din Miami la care nu s-a purtat așa cum ar fi trebuit.

- Judecatoarea Ioana Ancuta Popoviciu, cea in mainile careia sta soarta unuia dintre cele mai rasunaatoare procese din ultimii ani, cel al lui Vlad Pascu, va fi cercetata disciplinar. Inspecția judiciara s-a autosesizat in urma celor intamplate, joi, in sala de judecata. Inspecția Judiciara a anunțat…

- Parinții celor doi tineri care au pierit in tragicul accident din vara trecuta, petrecut in localitatea 2 Mai, au respins propunerea de mediere venita din partea familiei Pascu. Ei au declarat ca refuza categoric banii oferiți de familia șoferului drogat și intenționeaza sa dea poliția in judecata.…