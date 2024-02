Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul judecatoarei de la Judecatoria Mangalia care judeca dosarul lui Vlad Pascu, tanarul care a lovit mortal cu masina doi tineri, la 2 Mai, in vara anului trecut. Ea a fost acuzata de parintii victimelor, ca joi, la primul termen de judecata, a cerut buletinului…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului FACIAS anunta, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a "sesizat Inspectia Judiciara si Consiliul Suprem al Magistraturii pentru grava neglijenta in exercitarea profesiei a judecatoarei Ioana Ancuta Popoviciu, din cadrul Judecatoriei…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari, potrivit competentelor legale, cu privire la existenta indiciilor savarsirii unor eventuale abateri disciplinare de catre un judecator din cadrul Judecatoriei Mangalia. Sesizarea…

- Ancheta deschisa pe numele judecatoarei Ancuța Ioana Popoviciu de la Judecatoria Mangalia va stabili daca a respectat obligația de studiere a dosarelor inainte de ședințele de judecata, modul cum le gestioneaza și comportamentul in sala de ședințe, a transmis Inspecția Judiciara intr-un comunicat de…

- Umilire la Judecatoria Mangalia, in procesul accidentului mortal din statiunea “2 mai”, in anul 2023. Doi tineri au fost accidentati mortal de Vlad Pascu, un tanar de bani gata care conducea un bolid fara drept de a conduce, sub influenta bauturilor alcoolice si drogat! Judecatoarea (Ioana Ancuța Popoviciu)…

- Au aparut informații revoltatoare despre judecatoarea din Mangalia, care a intrebat daca și Sebi Olariu se afla in sala, deși acesta a fost ucis de Vlad Pascu in accidentul pe care urma sa il judece. Aceasta a mai fost sancționata in trecut, dupa ce a facut greșeli in alte dosare importante.

- Magistratii Judecatoriei Mangalia au dispus menținerea arestului preventiv fața de autorul accidentului de vara trecuta, de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și ranirea altor trei. Magistratii au decis sa respinga cererile formulate de avocatul lui Vlad Pascu, de inlocuire a arestului preventiv…

- Cererea lui Vlad Pascu a fost soluționata in prima instanța de Judecatoria Mangalia, magistrații de acolo respingand aceasta acțiune ca neintemeiata. Vlad Pascu a contestat decizia Judecatoriei Mangalia la Tribunalul Constanța, iar termenul a fost fixat pentru marți, 9 ianuarie.Reamintim ca, pe 19 august…