- Evenimentul programat sa inceapa la ora 19:00 in Piata Victoriei din Capitala și este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea de maine”. Actiunea este un protest fata de modul in care este judecat procesul in care este inculpat Vlad Pascu.„Statul roman ne-a mai demonstrat inca o data cat…

- La protest au participat aproape 1000 de persoane care au venit sa strige faptul ca vor sa se faca dreptate, iar criminalul sa fie pedepsit.La manifestație a participat și Mihai Morar care a ținut un discurs emoționant.„Suntem aici pentru a spune cu voce tare ca sunt mult mai multi tineri in Romania…

- Protest uriaș in Piața Victoriei din Capitala! Rudele și prietenii celor doi tineri uciși de Vlad Pascu in localitatea 2 Mai, organizeaza, in aceasta seara, un manifest in memoria lor. Și asta din cauza modului in care este judecat dosarul, dar șii dupa aroganța facuta de șoferul drogat: a susținut…

- La termenul din 14 martie al procesului de la Judecatoria Mangalia, Vlad Pascu și-a recunoscut faptele, sperand intr-o pedeapsa mai mica. Rudele tinerilor uciși de el, care cer sa fie judecat pentru omor calificat, au mers la locul accidentului. „Maine, Sebi ar fi implinit 22 de ani”, au spus prietenii…