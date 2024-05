Margherita, fiica ”Clejanilor”, dată în judecată după ce accidentul rutier provocat sub influența drogurilor! Are de plătit daune de 29.000 de lei Margherita, fiica ”Clejanilor”, data in judecata dupa ce accidentul rutier provocat sub influența drogurilor! Compania asiguatoare cere daune de 29.000 de lei. La patru ani de cand Myriam Margherita a provocat o serie de accidente șofand sub influența drogurilor, fiica lui Viorica și Ionița de la Clejani este chemata iar la tribunal. Nabadaioasa odrasla a lautarilor a scapat de pușcarie dupa ce a achitat 40.000 lei, amenda penala, pentru a scapa de condamnarea echivalata la 200 de zile de inchisoare in penitenciarul de femei de la Targșor. Fiica lui Viorica și Ionița de la Clejani, Margherita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

