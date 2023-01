Stiri pe aceeasi tema

- Un tinar vultur negru pe nume Djuranlyi, care a fost vazut in Moldova in primavara anului trecut, a murit pe malul Marii Caspice in Iran. Despre aceasta a anunțat, pe 11 ianuarie, Societatea Moldoveneasca pentru Protecția Pasarilor și a Naturii. Zborurile pasarii au fost urmarite de ornitologi nu doar…

- OMV nu dorește sa scoata gazul din Marea Neagra. Asta reiese dupa punerea cap la cap a ultimelor informațiilor din domeniu. Conducerea companiei austriece mai așteapta o serie de clarificari de la guvernul Romaniei, potrivit presei vieneze. Și ar decide o eventuala investiție, de doua miliarde de euro,…

- “Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti”, anunta compania. Grupul Enel si-a prezentat marti Planul strategic…

- Este zi de greva generala și proteste in Grecia. Muncitorii spun ca sunt sufocați din cauza inflației galopante și cer salarii mai mari. Confederația Generala a Muncitorilor Greci, care reprezinta sectorul privat, impreuna cu sindicatul care coordoneaza sectorul public solicita creșterea salariului…

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de autoritatile din Grecia, aflat in posesia unui cetatean ucrainean, a anuntat institutia, potrivit Agerpres.Autoturismul a fost descoperit de lucratorii Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea in timp ce efectuau, marti,…

- Spania a anunțat sambata ca va trimite 14 avioane de lupta in Bulgaria si Romania pentru a consolida flancul estic al NATO, in condițiile in care alianta isi consolideaza poziția dupa invazia Rusiei in Ucraina.