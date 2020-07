Stiri pe aceeasi tema

- Tudor de la Fly Project nu a fost un barbat dedicat unei singure femei. Artistul și-a inșelat soția, iar acum fosta prezentatoare TV a facut totul public, vorbind despre cel mai dificil moment din viața de cuplu.

- Fetelor, luați aminte de la Oana Lis! Decat slaba și fara forme, mai bine.. grasa și frumoasa! Ce diete, ce cura, nici gand! Soția fostului edil al Capitalei a fost surprinsa in timp ce mananca din doua.. farfurii! Stai sa vezi ce gest scarbos a facut vedeta imediat dupa! Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Mircea Lucescu, mare antrenor și una dintre cele mai bine cunoscute personalitați de la noi, are și el momentele lui de... slabiciune. Paparazzii Spynews.ro l-au suprins pe tehnician intr-o ipostaza așa cum nu l-ai mai vazut niciodata și așa cum, cu siguranța, nimeni nu ar vrea sa fie vazut!

- Nicolae Banicioiu e unul dintre cei mai cunoscuți barbați de la noi, insa puțini știu ce soție frumoasa are! Partenera de viața a fostului ministru al sanatații a uitat de cine e și nu s-a sfiit sa manance corcodușe in public ca și cand ar fi in copilarie. Paparazzii Spynews.ro a surprins tot momentul…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a fost prins de politie, alaturi de sotia sa, Doris Schmidauer, pe terasa unui restaurant din centrul Vienei, dupa ora inchiderii. Van der Bellen si-a prezentat in mod public scuze duminica, transmite DPA, potrivit Agerpres.

- Chiar daca e afacerea lui, Florin Pastrama nu face mofturi atunci cand vine vorba de a sta in restaurantul fast-food pe care il deține alaturi de Brigitte! Soțul vedetei a fost surprins de Paparazzii SpyNews.ro chiar in plina zi, lucrand cot la cot cu personalul!

- Robert, un roman plecat in Germania, a fost abandonat in fața unui spital, dupa ce pare a fi fost un accident de munca. Soția lui, care a ramas in țara, a facut apeluri disperate pentru a-și gasi soțul, internat drept persoana necunoscuta. Femeia crede acum ca la mijloc ar fi vorba despre o mușamalizare.

- Un tanar din comuna Gratiești a fost reținut de oamenii legii dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un restaurant din Capitala. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul a avut loc in data de 9 februarie.