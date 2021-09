Dani Oțil a devenit tătic. PRIMA IMAGINE cu bebelușul vedetei și al frumoasei Gabriela Prisăcariu Dani Oțil a devenit tatic! Cea care i-a devenit soție, Gabriela Prisacariu a adus pe lume in urma cu ceva minute un baiețel perfect sanatos. Fericita foc, fostul model a dat vestea cea mare prietenilor din mediul online facandu-le cunoștința cu micuțul sau și al vedetei Antena 1 in timp ce-l strangea pentru prima oara la piept. Proaspatul tatic nu a putut fi alaturi de soția sa și viitorul sau moștenitor din cauza pandemiei și regulilotr stricte din maternitați. In urma cu ceva zile Oțil le marturisea telespectatorilor ca, deși mai sunt cateva zile pana la venirea pe lume a micuțului, inca nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

