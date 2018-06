Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala in Estonia, a avut vineri o intrevedere cu omologul eston, Juri Ratas, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de sustinere a cresterii schimburilor comerciale dintre cele doua tari, se arata intr-un comunicat al Guvernului transmis AGERPRES.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita in Lituania, a vizitat, joi, Centrul de Excelenta NATO pentru Securitate Energetica de la Vilnius, prilej cu care i-a fost adresata invitatia privind participarea Romaniei la activitatile acestuia. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Republica Lituania, a avut vineri o intrevedere cu omologul lituanian Saulius Skvernelis, obiectivele convorbirilor, in plan bilateral, vizand discutarea posibilitatilor de crestere a schimburilor comerciale si identificarea de noi…

- Iohannis, despre BNR și PSD. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca PSD doreste sa acapareze politic Banca Nationala a Romaniei (BNR). “Rolul BNR este unul foarte clar determinat si calitatea principala a BNR este independenta ei fata de vointa politica, fata de Guvern…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage increderea. „Retrag increderea doamnei Dancila. Dupa cum am spus, pe 29 ianuarie Guvernul a fost investit. Au trecut trei luni,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe Paivi Pohjanheimo, ambasadorul Republicii Finlanda in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in cadrul discutiilor accentul fiind pus pe componenta cooperarii in domeniul educatiei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, tema centrala a discutiilor…