- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a participat in data de 18 octombrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului UE Agricultura și Pescuit. In discursul sau, ministrul Adrian Oros a susținut ca Romania dorește sa pastreze, in urmatorul exercițiu financiar, actualele scheme de plata din agricultura,…

- Printr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca a alocat o noua tranșa in valoare de 143.343.048 lei pentru plata subvențiilor și ajutoarelor de minimis catre fermieri, banii urmand a fi transferați in conturile fermierilor de Agenția de Plați și Intervenție…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, incepand cu data de 16 octombrie si pana in prezent, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019, un numar de...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca a semnat deschideri bugetare de peste 2,2 miliarde de lei pentru asigurarea platilor catre fermieri si reducerea timpului de asteptare, dand asigurari ca "bani sunt" pentru plata avansurilor aferente subventiilor pe suprafata, relateaza agerpres.…

- Guvernul a asigurat fonduri astfel incat, pana la finalul lunii noiembrie, peste 1,4 miliarde de euro sa fie platiti fermierilor sub forma de avans, a declarat luni prim-ministrul demis Viorica Dancila. "Am inceput la timp plata subventiilor pentru fermieri, asa cum ne-am angajat. In doar trei zile,…

- Din data de 15 octombrie 2019, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura va plati in avans o parte dintre ajutoarele financiare de care beneficiaza fermierii ialomițeni. Plata integrala a subvențiilor agricole se va realiza dupa data de 1 decembrie 2019. Peste 190 mii de hectare, eligibile…

- Aproape 300.000 de dosare au fost procesate pana la ora actuala, dintr-un total de 900.000, pentru acordarea subventiilor in avans in agricultura, a declarat, luni la TVR1, ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Subventiile le-am dat la timp. Pe data de 16 octombrie, la primul minut al acestei date, la…

- "Astazi am primit informarea de la directorul general al APIA ca ieri s-au incheiat controalele pe teren si s-a incheiat ultima etapa pregatitoare in vederea realizarii platilor in agricultura. Pentru a sti toti fermierii din Romania, ziua de 16 octombrie se declanseaza campania de plati a subventiilor…