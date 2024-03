Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova – Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar . Trenurile circula…

- Bitcoin a atins pentru scurt timp un nivel record, in cadrul unor tranzactii volatile, in timp ce mania cripto a continuat sa se raspandeasca in comunitatea investitionala, relateaza Reuters. Principala criptomoneda a depasit pentru prima data pragul de 70.000 de dolari, stimulata de cererea investitorilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat oficial documentele pentru a incepe lucrarile la spitalele regionale de la Iași și Cluj. Premierul a spus ca are o jena sa mai vorbeasca de spitalele regionale, dupa ce toți politicienii au vorbit despre acestea, insa arata ca acum s-au semnat actele, exista banii și…

- OMV Petrom, cea mai mare companie dupa cifra de afaceri din Romania, și-a prezentat rezultatele financiare impresionante pentru anul 2023, cu performanțe solide in ciuda condițiilor dificile de pe piața. Directorul general al companiei, Christina Verchere, a anunțat, de asemenea, investiții semnificative…

- Cei care vor sa doneze sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti vor avea nevoie de programare, incepand din 15 ianuarie, decizia fiind luata din cauza numarului mare de donatori din ultimele zile, in contextul in care valoarea tichetelor pe care le primesc donatorii a crescut de la 67 de lei…

- Una dintre cele mai frumoase stațiuni din Banatul montan, Valiug te va surprinde cu panoramele sale fabuloase. Localitatea se afla in apropiere de doua lacuri de acumulare, ce completeaza peisajul pitoresc. Daca pe timp de vara Valiug este o destinație draga celor care iubesc natura, dar și distracția,…