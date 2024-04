Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca Guvernul a reaprobat, in sedinta de joi, indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea liniei feroviare Craiova- Drobeta Turnu Severin- Caransebes. „Am reaprobat astazi (joi, n.r.), in sedinta de Guvern, indicatorii tehnico-economici pentru…

- Construcția unui nou drum de mare viteza are finanțarea asigurata, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El precizeaza ca ruta de mare viteza dintre Craiova și Targu Jiu, 110,1 km, va fi formata din doua secțiuni, autostrada și drum expres.

- Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru ruta de mare viteza dintre Craiova si Targu Jiu (110,1 km), a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, secțiunea Craiova- Filiasi (51,5 km) va avea profil de autostrada, iar sectiunea Filiasi- Targu Jiu (58,6 km)…

- Reabilitarea caii ferate Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteraneean, și și-a dublat costurile inca din faza de proiect in numai un an de zile. Scos la licitație in 2023 de CFR SA, administratorul național

- ​Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova - Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar. Trenurile circula…

- Tronsonul IV al Drumului Expres Pitești – Craiova va fi gata in luna octombrie a anului in curs, conform ministrului social-democrat al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acest lot dintre Colonești și Oarja se intinde pe aproape 32 de kilometri, in cea mai mare parte pe raza județului Argeș, și este…

- Tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitești, codaș la capitolul lucrari inca de la inceput, se afla in acest moment intr-o perioada in care se incearca recuperarea timpului pierdut. Luni, 5 februarie, se lucra destul de intens pe șantierul din zona ce duce spre Ghercești, insa procentul atins pana…