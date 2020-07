Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, actrița și soțul ei și-au achiziționat o casa in Viscri, cadou de aniversarea lor. Dana Rogoz și Radu Dragomir au ținut sa impartașeasca vestea cu prietenii lor virtuali și le-au aratat și cateva imagini cu locuința respectiva. “Aceasta e casuța noastra, pe care am cumparat-o de curand.…

- Dana Rogoz și soțul ei au sarbatorit zilele trecute 8 ani decand s-au casatorit civil. Cu aceasta ocazie, cei doi și-au facut un cadouspecial. Actrița a anunțat ca ea și Radu Dragomir și-au cumparat o casa,intr-un loc de suflet. Vedeta a publicat apoi imagini cu locuința, pe caretrebuie sa o consolideze.…

- Nu trece o zi ca fosta Abramburica sa nu gaseasca impreuna cu familia ei ceva de sarbatorit. Dana Rogoz numara zilele de cand a nascut, sau ale bebelușei sau de cand l-a cunoscut pe soțul ei sau… Astfel ca Radu Dragomir și Dana Rogoz au avut din nou sarbatoare in familie și anume un numar... Read More…

- Sore a luat o decizie importanta in viața sa. Cantareața impreuna cu familia ei a hotorat ca in aceste zile sa se mute pentru prima oara la casa. Vedeta este foarte emoționanta și le-a marturisit fanilor ce simte in aceste momente.

- George Burcea ar putea fi trimis in judecata chiar saptamana aceasta in dosarul in care este cercetat. In februarie, soțul Andreei Balan a fost oprit de poliție și testat pentru consum de droguri. In urma testului, acesta a ieșit pozitiv pentru consum de cocaina. Oamenii legii au decis sa…

- DONATIE… Veste buna pentru elevii din Negresti care nu au dispozitivele necesare pentru a participa la cursurile online. Episcopia Husilor a anuntat ca Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Centrale si de Nord din Nurnberg, Germania, va darui, prin intermediul proiectului “Burse pentru copiii saraci…

- Nicole Cherry este in culmea fericirii! Astazi, 4 mai, in viața vedetei are loc un eveniment extrem de important, pe care, bineințeles, a ținut sa-l impartașeasca fanilor sai. Iata despre ce este vorba!

- Mai are mai puțin de o luna pina naște iar pentru Dana Rogoz au inceput sa apara surprizele placute. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare ca va naște la jumatatea lunii mai insa numara zilele, saptamanile pina va naște, iar pina atunci prietenele și cunoscuții ii fac tot felul de surprize placute…