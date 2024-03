Dana Budeanu șterge pe jos cu ținutele actrițelor de la Premiile Oscar: Singura rochie care i-a luat ochii

Finalul de weekend a fost marcat de Gala premiilor Oscar, pe care fanii cinematografiei au urmarit-o cu sufletul la gura. An de an, actrițele apeleaza la cele mai spectaculoase ținute pentru acest eveniment special, totuși, in 2024 doar una dintre rochii a reușit sa o mulțumeasca pe Dana Budeanu.

Dana Budeanu a șters pe jos cu actrițele și celebritațile prezente la Gala premiilor Oscar. Stilista este de parere ca singura rochie frumoasa a fost ce purtata de actrița Carey Mulligan.…