Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a anunțat vineri ca Romania a indeplinit 6 obiective din cadrul PNRR. „Pana la finalul anului, mai sunt 21 de jaloane, dar le vom indeplini fara emoții”, a precizat Vilceanu, potrivit Mediafax. Guvernul a aprobat vineri ordonanța care stabilește…

- In condițiile in care prețul energiei electrice, dar și a celei termice a crescut foarte mult, tot mai multa lume cauta surse de energie mai ieftine, daca se poate și regenerabile, iar biomasa pare sa fie una dintre variantele care ar trebui sa fie privite cu mai multa atenție. Prețul gigacaloriei produse…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu a anuntat, dupa ce Romania a primit prima transa de bani primii bani din PNRR, de la Comisia Europeana, ca va demara o serie de informari ale administratiilor locale astfel incat primarii sa inceapa sa acceseze fonduri atat din PNRR, cat si din alte programe,…

- Dan Vilceanu, ministru propus la Investiții și Proiecte Europene, a declarat miercuri in timpul audierii ca „foarte important este ca avem aceste 64 de reforme care vor schimba Romania, reforme uitate in cei 30 de ani de la Revoluție”. „Dincolo de cei 29 de miliarde pe care ii vom putea lua…

- Cu toate ca printre recomandarile Comisiei Europene era si suprataxarea producatorilor, in Romania, unde 70% din productia de energie electrica este controlata de stat, existau alte mijloace de a obtine din aceste extra-profituri venituri bugetare si nu cred ca era momentul sa "umblam" la producatori,…

- Guvernul ar putea adopta luni, 4 octombrie, compensarea facturilor la energie și gaze și majorarea salariului minim pentru 2022 prin ordonanța de urgența, in contextul in care marți are loc votul pentru moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Cițu.Autoritațile au promis reducerea facturilor, dupa…

- Niculae Havrileț, consilier al ministrului Energiei, susține ca Executivul nu ia in calcul o eventuala plafonare a prețurilor la producatorii de gaze naturale și ca prețul gazelor se va injumatați in iarna 2022-2023. „La gaze, este o conjunctura ca urmare a problemelor care insotesc cazul Nord Stream…

- Pretul gazelor pentru iarna 2022-2023 va scadea la jumatate fata de aceasta iarna, iar Guvernul nu ia in calcul o plafonare a preturilor la producatori, a afirmat, joi, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei. „La gaze, este o conjunctura ca urmare a problemelor care insotesc cazul Nord…