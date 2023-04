Dan Petrescu, sfat pentru Cristi Chivu, care a devenit favorit pentru postul de antrenor la Inter Milano

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, la Craiova, Dan Petrescu a bifat meciul cu numarul 700 din cariera sa de antrenor, insa nu s-a putut bucura. Antrenorul a avut o reacție vehementa la adresa jucatorilor de pe banca de rezerve.A fost meciul cu numarul 213 de pe banca CFR-ului, din totalul de 700.Dan Petrescu și-a distrus…

- Cristian Chivu, actual antrenor la echipa de juniori a lui Inter Milano, e in carți sa preia ca antrenor interimar echipa de seniori a legendarului club italian, scrie Gazzetta dello Sport, citata de Gsp.ro. Chivu ar urma sa ii ia locul lui Simona Inzaghi, aproape de demitere dupa trei infrangeri consecutive…

- Ioan Varga, patronul CFR-ului, a anunțat in urma cu o saptamana ca a ajuns la o ințelegere cu Dan Petrescu (55 de ani), care iși va prelungi contractul cu gruparea din Gruia.Dan Petrescu și-a prelungit contractul cu CFR Cluj pana in 2029In cursul zilei de miercuri, 29 martie, tehnicianul Dan Petrescu…

- Bayern Munchen l-a demis pe Julian Nagelsmann! Faimosul jurnalist Fabrizio Romano, dar și presa din Germania, anunța ca Thomas Tuchel, aflat liber de contract dupa desparțirea de Chelsea, va fi noul antrenor al campioanei Germaniei. Vestea demiterii lui Nagelsmann vine dupa ce Bayern a eliminat-o pe…

- SCM Craiova a caștigat meciul jucat la Mioveni, scor 31-29, in etapa cu numarul 18 din cadrul Ligii Naționale de handbal feminin. Formatia lui Bogdan Burcea a fost aproape in permanenta cu un pas inaintea adversarelor si astfel a obtinut o victorie importanta in economia clasamentului Ligii Florilor.…

- Sepsi OSK și CFR Cluj au incheiat la egalitate, scor 2-2, pe terenul de la Sfantu Gheorghe, in ultimul meci din etapa a 29-a a Ligii 1 . Gazdele au deschis scorul prin fundasul maghiar Mark Tamas (10), aflat la prima sa reusita in Superliga. Trupa lui Dan Petrescu a reacționat rapid și a intors scorul…

- Ioan Ovidiu Sabau a spus ca infrangerea cu FC U Craiova este cea mai neagra din cariera lui de antrenor. ”Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari și Rapid. suntem de nerecunoscut. Am intalnit un adversar in form, dar nu poți sa te prezinți așa slab. Vom face o analiza sa vedem unde am…

- SCM Craiova a fost invinsa de formația CSM Tg.Jiu, cu scorul de 36-31 (15-14), duminica, in deplasare, intr-un meci contand pentru primul tur al Cupei Romaniei la handbal feminin. Formatia pregatita de Bogdan Burcea a incheiat, astfel, conturile cu Cupa Romaniei si ramane focusata pe Liga Florilor,…