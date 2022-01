Dan Petrescu o laudă pe FCSB înaintea meciului direct: “Face un campionat fantastic” (Video) Dan Petrescu a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca prima adversara a CFR-ului, de la reluarea Ligii I a avut un parcurs foarte bun anul trecut, subliniind ca la meciul de duminica micile detalii vor face diferența. “Nu cred in statistica, indferent ce a fost inainte nu are nicio semnificatie la meciul urmator. Mereu trebuie sa o iei de la zero. Un meci cu FCSB este foarte greu in orice circumstante. Pana in acest moment, mi se pare ca FCSB face un campionat fantastic, are 12 victorii si 2 egaluri in ultimele 14 meciuri. Dar pentru ca CFR a facut un sezon incredibil, sunt mai putin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca argentinianul Juan Culio nu va mai reveni la echipa, iar atacantul Denis Alibec nu va merge in cantonamentul din Spania. "Am uitat sa va zic, Culio m-a anuntat ca nu mai revine, din cauza problemelor cu…

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca argentinianul Juan Culio nu va mai reveni la echipa, iar atacantul Denis Alibec nu va merge in cantonamentul din Spania, anunța news.ro. "Am uitat sa va zic, Culio m-a anuntat ca nu mai revine, din cauza…

- Perioadele de criza alimenteaza teoriile conspiraționiste, populismul și chiar pornirile extremiste, ne arata realitatea de zi cu zi, dar și sociologia. Este ceea ce vedem și in Romania in ultima perioada, unde se intensifica discursul naționalist, anti-occidental. Narațiunile care pun pe fronturi…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferinta de presa, sambata, in care a spus, printre altele, cai si poate da jos palaria in fata jucatorilor dupa ultimul meci din 2021, cu FC Arges. Tehnicianul a preciat ca fotbalistii sai sunt foarte obositi dupa un an intens. “Sunt foarte…

- Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca nu se astepta ca formatia sa sa aiba un parcurs atât de bun în Liga 1 (16 victorii în 18 etape), dar nici la parcursul slab din Conference League (o remiza și patru înfrângeri). Antrenorul celor de…

- ​Dan Petrescu a declarat, sâmbata, ca întâlnirea cu conducatorii FRF care cauta un nou selectioner nu i-a facut bine si ca dupa cele patru meciuri ramase de disputat în acest an va discuta cu patronul gruparii CFR Cluj. Antrenorul a mentionat ca unul dintre jucatorii sai l-a…

- SCM Zalau a obținut sambata o victorie extrem de importanta in lupta privind calificarea in play-off-ul Ligii a III-a. Un succes obținut in ultimul minut de jucatorii lui Dorin Toma, care s-au vazut conduși cu 1 – 0 inca din primele minute, apoi cu 2 – 0 la inceputul parții secunde. Meciul s-a incheiat…

- FCSB a fost eliminata din Cupa Romaniei, la “masa verde”, deoarece nu poate alinia un minim de 13 jucatori pe foaia de joc. Astfel, FC Voluntari este calificata in sferturile de finala ale competiției. Mihai Stoica a publicat un mesaj pe contul personal de Facebook in care i-a raspuns lui Dan Petrescu,…