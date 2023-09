Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca incepand cu data de 30 noiembrie sistemul garanție-returnare va fi implementat in Romania. Romanii vor plati cu 50 de bani in plus pentru bauturile intre 100 de ml și 3 litri. La returnarea ambalajului la orice punct de colectare vor primi banii inapoi.…

- In 2020, activele Murfatlar SA, liderul pieței interne a vinului in urma cu un deceniu, erau scoase la vanzare pe bucați de catre lichidatorul judiciar, dupa ce societatea intrase in faliment. Din cele 350 hectare de vie puse la vanzare, circa 250 hectare au ajuns la doi antreprenori romani cu afaceri…

- Piața lactatelor din Romania este dominata de straini, cu afaceri de ordinul miliardelor de lei. Francezii și olandezii iși impart partea leului, in timp ce romanii se afla la coada in top zece producatori. Francezii au cele mai multe companii in top, prin intermediul Lactalis și Danone, secondați de…

- Conținut oferit de: fbu.ro. Germania, cu o piata a muncii diversificata, a devenit o destinatie atractiva pentru romanii care cauta oportunitati de angajare. Cu toate acestea, gasirea unui loc de munca intr-o tara noua poate fi o provocare. In acest articol vom prezenta aspectele importante ale construirii…

- ”Romanii au facut cumparaturi online de aproape 7 miliarde de euro in 2022, din care peste 50% reprezinta cheltuieli pe articole vestimentare si electronice”, potrivit datelor eBook eCommerce Growth Strategies, cel mai mare raport de date si strategii de crestere pentru magazinele online din Romania,…

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu mai mult de 100% in ultimul deceniu. Piața serviciilor medicale private s-a dublat in cinci ani, ajungand la 3,1 miliarde euro in 2020 (echivalent cu 1,4% din produsul intern brut- conform ultimelor date oficiale…

- Piata globala de fuziuni si achizitii (M&A) si-a continuat declinul in prima jumatate a anului, inregistrand o scadere cu 8% in volum si cu 15% in valoare comparativ cu perioada iulie - decembrie 2022, ca urmare a factorilor macroeconomici nefavorabili, dar si a reducerii numarului de mega tranzactii,…

