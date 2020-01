Stiri pe aceeasi tema

- Fostul dinamovist Dan Nistor a negat informatiile potrivit carora s-ar fi inteles de mai mult timp cu Universitatea Craiova. El a lasat sa se inteleaga ca a fost impins de fostul lui club, Dinamo, sa se transfere la gruparea olteana, potrivit news.ro."Ma bucur foarte mult ca cei de la Craiova…

- Mijlocasul Dan Nistor, transferat la Universitatea Craiova, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca fosta sa echipa, Dinamo, va ramane tot timpul in sufletul sau, dar a precizat ca a venit la echipa olteana pentru a castiga titlul de campion si Cupa Romaniei. "Ma bucur ca sunt aici, ca cei…

- Dupa ce a reusit sa-l coopteze pe Dan Nistor, Universitatea Craiova ar putea da o noua lovitura pe piata transferurilor. Conducerea olteana este nemultumita de randamentul fundasilor centrali. Pentru a fi sigura de prezenta in play-off, dar si pentru lupta la podium, s-a orientat spre Gabi Tamas. Jucatorul…

