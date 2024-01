Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova, in deplasare, scor 3-0, in derby-ul rundei cu numarul 23 din Superliga. Ivaylo Petev, antrenorul oltenilor, a dat pe arbitraj și pe erorile din defensiva. Intrebat daca se teme pentru postul lui, Ivaylo Petev a fost tranșant: „Nu ma tem. Nu e o problema. Daca…

- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…

- Atacantul formației Universitatea Craiova, Atanas Trica, s-a bucurat mult ca a reușit sa marcheze pe „Ion Oblemenco“, in meciul de Cupa, cu Farul Constanța, caștigat cu 4-0. Nepotul lui Ilie Balaci este un marcator obișnuit la echipa secunda a clubului. Acum a profitat de minutele oferite in finalul…

- Tehnicianul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, a fost mulțumit dupa victoria cu Farul Cosntanța, scor 4-0 , și implicit de calificarea in sferturile Cupei. Bulgarul a apreciat evoluția din repriza secunda. El a admis ca in prima parte lucrurile nu au stat așa cum și-a dorit. Strategul Științei…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc marți, de la ora 19.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a din Grupa D a Cupei Romaniei. Despre acest meci decisiv au vorbit astazi antrenorul Științei, Ivaylo Petev și portarul Laurențiu Popescu. VEZI VIDEO!…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, s-a declarat mulțumit cu punctele obținute in meciul de sambata, cu CFR Cluj. El a admis insa ca mai este mult de munca pentru ca jocul sa fie cel dorit de el. Bulgarul spera ca Știința sa obțina victoria și marți, in Cupa, contra Farului. VEZI…

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul Universitații Craiova, nu a fost complet mulțumit dupa victoria cu CFR Cluj, scor 1-0. Bulgarul are 3 victorii in primele 3 meciuri pe banca Universitații. Antrenorul anunța ca vrea sa mai imbunatațeasca doua aspecte la echipa lui, jocul in aparare și condiția fizica…

- Basarab Panduru, fost antrenor secund la Universitatea Craiova, in primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf in Banie, i-a facut portretul lui Ivaylo Petev. Fostul internațional crede ca noul antrenor al Craiovei v-a aduce o schimbare rapida in jocul echipei și i-a laudat CV-ul. Bulgarul a fost campion…