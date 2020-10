Stiri pe aceeasi tema

- Marius Arcaleanu – candidat PNL la CJ Vaslui, Pesti Spotul dvs. cu Dacia din 1969 a fost genial. Cica Nuta i-ar fi cerut lui Uzatu sa-i cumpere acest model, dupa ce a vazut cum ati demarat. Se vede ca fata este orientata. In rest, astrele va sunt benefice. Duminica va fi o zi in care Articolul Horoscopul…

- Casa de productie a lui Marcel Boul va prezinta ultimele doua productii din aceasta campanie, „UZATU LA TELEVIZOR – unde bei si unde crapa” si ” Gibilan, Martianu si pestisorul de aur”. Partea nostima a acestor productii e ca lumea le ia in serios, iar Dumitru Buzatu se crede Uzatu si primarul Ciupilan,…

- NU SE LASA… Cu toate ca Executivul s-a impotrivit majorarii pensiilor cu 40%, iar la rectificarea bugetara a hotarat ca pensiile sa creasca doar cu 14%, marti, Guvernul Orban a primit o lovitura dura in Parlament. Alesii au decis ca pensiile sa se majoreze cu 40%, dupa ce articolul din proiectul privind…

- MODERNIZARE…Aflata sub conducerea liberala a primarului Vasile Vanatoru, comuna Banca a aratat ca se pot face lucruri bune si foarte bune chiar daca esti in opozitie. Astfel, cei care viziteaza acum asezarea situata in apropierea municipiului Barlad pot vedea drumurile asfaltate, scoli noi, santuri…

- Somuz Falticeni – Sporting Juniorul Vaslui, sambata, 17.00 START… Sporting Juniorul Vaslui debuteaza in Liga 3. Jucatorii s-au retestat de Covid-19 si toti cei sase fotbalisti depistati pozitiv inaintea meciului cu Bucovina Radauti s-au vindecat. DSP Vaslui i-a dat Vasluiului avizul pentru disputarea…

- PROIECT… Marius Arcaleanu, candidatul Partidului National Liberal la Consiliul Judetean, are solutiile potrivite pentru dezvoltarea judetului. Acesta isi propune sa infiinteze doua parcuri industriale in judet, asa cum sunt in orase precum Cluj sau Ploiesti, si sa sprijine, astfel, investitorii care…

- Cine nu-l cunoaste pe Dan Material de la Husi, omul care a furat pana si gazul din buteliile lu’ unchiu-su. Cica a devenit curat-murdar! Acum vreo trei zile se batea cu caramida in piept ca e cel mai cinstit om din politica vasluiana, chiar mai cinstit si decat Mitica Buze Reci sau Titi Spaga. Pai,…

- La Vaslui, Pitpalacul a venit pe post de naș sa tranșeze o disputa matrimoniala. De vreo trei saptamani e mare scandal la palatul lui Mitica Buze Reci de la Canțalarești. Tanara domnița e foc și para ca nu a fost pusa pe liste la CJ. Degeaba ii zice Mitica ca o pune pe lista de Articolul Cearta conjugala…