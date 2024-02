Stiri pe aceeasi tema

- S-a spart gasca lui Buzatu! Dar asta, doar pentru imaginea partidului. Practic, toti cateii preferati si foarte folositori lui Mitica sunt, in continuare, bine-mersi, cu aceeasi banuti, dar cu putina atentie publica asupra lor. Este, in fapt, un joc de glezne generalizat in randul pesedeilor vasluieni,…

- Gospodin Cain a facut iures groaznic la protestul veterinarilor. Noi nu-l stiam ca lider de sindicat, ci ca atarnator la firimiturile lui Dan Material. Si ceea ce stiam s-a si dovedit pentru ca acesta a facut o declaratie extraordinara la cald despre ceea ce presupune cu adevarat munca sa. Nu e la misto!…

- Dupa arestarea nefericita si total nedreapta a lui Mitica Buzatu, s-a declansat in judetul Vaslui o adevarata isterie a dansului. Subprefectul Gologan baga samba in Brazilia, husenii scot butoaiele pe strazi si se veselesc isteric, iar primarii pesedisti danseaza pe mesele de la caminul cultural. E…

- De Mitica Spagatu FARA SURPRIZE…Judetul Vaslui incepe anul sub cele mai bune auspicii. Doi dinozauri politici, cu stomacul plin si ghiarele tocite de spagi, au fost trasi pe linie moarta de minunatul an 2023. Pe rand si la obiect, Uzatu’ si-a uzat portbagaju prea mult si a avut probleme de directie…

- Adrian Solomon – deputat PSD Aveti un an de rascruce in care se joaca totul sau nimic. Ati prefera sa va culcati acum si sa va treziti dupa alegerile prezidentiale. Va dam un sfat, pe gratis. Faceti alegerile interne mai repede, fiindca daca-si da demisia Ciolacu dupa europarlamentare, s-ar putea sa…

- Mai am un singur dor, Sa pot sa-mi vand caruta, Sa plec in Ecuador Doar eu si cu Anuta! Sa-mi fie exilul lin Si gospodina aproape, Pe-o plaja, c-un delfin Pe-ntinsele ape! Nu voi hotel bogat, Nu-mi trebuie flamuri. Ma bucur de-un hamac Din tinere ramuri! Si nime-n urma mea Nu-mi planga la crestet, Doar,…

- Se pare ca judetul Vaslui a ajuns un fel de centru de colectare pentru toate rebuturile Politiei Romane. Nu vorbim de politistii care isI fac treaba pe teren ci de sefii care sunt aruncati la Vaslui ca la groapa de gunoi. Aproape totI sunt numiti sau detasati sI nimeni nu e in stare sa castige […] Articolul…

- Doar intre orele 2 și 4, big boss intemnițat are voie sa se joace cu telefonul. Dar e de ajuns pentru ca fiecare membru viril și apelat sa stea drepți la ordin. In fapt, nu e nicio surpriza. Se știe deja ca mulți șefi de mafie obișnuiesc sa-și conduca afacerile chiar și atunci cand da […] Articolul…