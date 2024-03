Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria municipiului Suceava, economistul Vasile Rimbu, și-a prezentat echipa cu care va candida la alegerile locale din data de 9 iunie. Parte dintre numele facute public se vor afla pe lista de consilieri locali. ”De la profesori, medici și arhitecți la economiști și antreprenori,…

- Primaria orașului Negrești-Oaș prin primarul Aurelia Fedorca, a marcat un moment deosebit de important pentru comunitatea educaționala prin lansarea proiectului „Ințelepții Cetații” la Liceul Teoretic Negrești-Oaș. Inițiativa, care iși propune sa recunoasca și sa onoreze absolvenții ce au adus onoare…

- Astazi, 19 martie 2024, la ora 18:00, a avut loc o intalnire importanta la nivelul Organizatiei comunale PSD Pecineaga, unde s a luat o decizie importanta pentru viitorul comunitatii.Cu unanimitate de voturi, viceprimar Marian Makkai a fost validat drept candidatul oficial al PSD pentru functia de primar…

- Duminica, 10 martie 2024, conducerea PNL Valcea a participat la ședința CCL Babeni unde a fost validata candidatura lui Ștefan Bizic pentru mandatul de primar al orașului Babeni. “Dupa 8 ani de stagnare, este timpul ca administrația liberala sa revina la Babeni. Cu toții avem incredere in capacitatea…

- Primaria orașului Sevilla analizeaza posibilitatea de a introduce o taxa pentru turiștii care doresc sa viziteze Plaza de Espana, o piața emblematica a orașului. Mii de turiști viziteaza zilnic piața, punind presiune pe infrastructura și siguranța. „Planuim sa inchidem Plaza de Espana și sa taxam turiștii…

- Adunarea Generala a USR Agigea a decis prin vot, in data de 28.02.2024, ca presedintele filialei, Gabriel Ciobanu, sa isi asume candidatura la functia de primar in cadrul scrutinului electoral din acest an.Stelian Ion, presedinte USR Constanta:"Gabriel Ciobanu cunoaste foarte bine comunitatea, nevoile…

- PRIMARIA ORASULUI NAVODARI, cu sediul in orasul Navodari, str. Dobrogei nr.1, jud. Constanta, titular al notificarii privind "ACTULALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ndash;MODIFICARE PLAN", amplasat in orasul Navodari, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare…

- Primaria orasului Murfatlar il cheama in judecata pe fostul edil PSD al urbei, Valentin Saghiu n.r. timp de doua mandate intr un dosar al carui obiect este o actiune in raspundere patrimoniala a paratului in calitate de fost primar ndash; ordonator de credite al anului 2015 si obligarea la plata prejudiciului…