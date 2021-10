Stiri pe aceeasi tema

- Inca un apel la vaccinare venit de la varful statului, in plina. Aflat vineri la Bruxelles, cu ocazia participarii la reuniunea Consiliului European, Klaus Iohannis a adus in discuție situația statelor din vestul Europei, cu rate de vaccinare ridicate. Și nu doar atat. „Acasa, situatia este foarte,…

- Klaus Iohannis a lansat de la Bruxelles un nou apel la vaccinare. El a subliniat ca nu exista alta soluție decat vaccinarea, trebuie sa fim serioși și acceptam acest lucru. In toate statele europene pandemia a fost domolita prin vaccinare.

- Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri externe, Josep Borrell, a declarat la summitul UE început pe 21 octombrie, ca criza prețurilor la energie este rezultatul unui „joc geopolitic major”, relateaza MOLDPRES cu referire la Digi24. „Actualele preturi la energie…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a respins, miercuri, criticile Uniunii Europene privind aprovizionarea cu gaz, afirmand ca liderii Uniunii Europene sunt responsabili pentru actuala criza, deoarece au vrut diversificarea surselor de aprovizionare.

- Uniunea Europeana a exclus Republica Moldova din lista verde a statelor ai caror cetațeni pot calatori liber in spațiul european. Decizia a fost luata de Consiliul European din cauza cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus.

- In curtea Școlii Gimnaziale ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia va fi amenajat un centru de activitați in aer liber numit ”Pauza de joaca”. Primaria a inceput procedura de atribuire a contractului de lucrari pentru acest obiectiv de investiții. Spațiul public ”Pauza de joaca” va fi amenajat in curtea Școlii…