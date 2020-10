Stiri pe aceeasi tema

- Daca se adopta toate masurile votate in Parlament, respectiv majorarea pensiilor cu 40%, cresterea salariilor profesorilor si dublarea alocatiilor, atunci datoria publica va ajunge la peste 50% din Produsul Intern Brut, probabil vom pierde ratingul de investitii si Romania va ajunge „junk”, iar euro…

- Cresterea pensiilor cu 40% ar majora cheltuielile cu salariile si pensiile la 90% din veniturile din taxe si impozite, ceea ce este aberant, a declarat luni Dan Bucsa, economist-sef pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank Londra. „Scenariul meu de baza este ca nu vom ajunge la o crestere…

- Programele electorale, cele care au fost publicate, par o frumoasa fantezie pentru ca ele nu arata cum va trece Romania de pandemia de Covid, considera Dan Bucsa, economist-sef pentru Europa Centrala si de Est in cadrul UniCredit Bank Londra."Programele electorale, cele care au fost publicate,…

- Exista trei piloni în a lupta cu aceasta criza: financiar, comunicare, medical – depistare, urmarire și izolare, susține Dan Bucșa, economist-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra. Potrivit acestuia, prima carantina a fost sa câștigam timp pentru…

- ”Invazia” poloneza in Europa de Est. Lanțurile de retail din Polonia intra masiv in țarile din jur, pe masura ce rivalii occidentali incep sa inchida magazine Marii retaileri polonezi de haine si incaltaminte LPP si CCC au decis sa isi reorienteze atentia spre Europa de Est, profitand de…

- ​Grupul NEPI Rockcastle își exprima interesul de a oferi un preț Statului român pentru terenul de la ROMEXPO sau pentru drepturile pentru dezvoltare imobiliara, fara sa fie nevoie ca acesta sa fie transferat gratuit catre o entitate privata, în considerarea dezvoltarii unui proiect…

- Oficialii Romaero SA și cei ai companiei Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, vor semna maine un parteneriat cu privire la inființarea in Romania a unui Centru Regional de Echipare și Intreținere a elicopterelor Black Hawk. Colaborarea dintre Romaero și Sikorsky are in vedere intreținerea și…

- ​Pâna în 2024 trebuie construite noi grupuri producatoare de energie pe gaz naturale. Aceasta în condițiile în care pâna atunci vor fi închise grupuri energetice pe carbune, aparținând Complexului Energetic Oltenia. Daca acestea nu vor fi înlocuite cu…