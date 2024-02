Uber iși consolideaza poziția de lider pe piața de mobilitate urbana prin lansarea serviciului UberX Share in Romania, disponibil momentan doar in București. Uber lanseaza un serviciu nou, care promite sa scata prețul curselor . Momentan. acesta va fi lansat in Romania doar in București. Va fi dispobil insa in același timp in București (Romania) Varșovia (Polonia), și Stockholm, (Suedia). Noul serviciu se numește UberX Share și este o inovație in ceea ce privește serviciul de ridesharing. Mai exact, acest nou serviciu reprezinta o redefinire a modului in care utilizatorii iși desfașoara calatoriile…