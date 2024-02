Stiri pe aceeasi tema

- Uber anunța lansarea UberX Share, cea mai accesibila opțiune de calatorie de pana acum. Lansarea acesteia face parte din planurile companiei de a ajuta oamenii sa ia decizii mai sustenabile cu privire la calatoriile cu Uber, dar și pentru a contribui la decongestionarea Bucureștiului. Pe langa capitala…

- Sambata, 17 februarie, și la Cateasca a fost o zi politica importanta. In prezența mai multor lideri PNL Argeș, in frunte cu președinta Alina Gorghiu, Eugen Mira, fost edil-șef al comunei in mandatul 2016-2020, din partea PMP, a fost lansat drept candidatul organizației liberale pentru funcția de primar…

- In Romania, exista aproximativ 5 milioane de gospodarii care achita facturi de curent in valoare medie de 35 de lei. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a precizat ca datele furnizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) arata ca 5 milioane de gospodarii din țara platesc,…

- Poluarea atmosferica produsa de vehiculele de mare tonaj s-ar reduce cu sase puncte procentuale (87% fata de 81%, in prezent), pana in anul 2050, comparativ cu propunerea Comisiei Europene (CE), si ar exista economii de 15 miliarde de euro in costuri de sanatate la nivel european, arata un raport intocmit…

- Cel mai recent raport al Consiliului Economic si Social arata ca in Romania costurile economice ale tulburarilor mintale netratate sunt estimate la aproximativ 11 miliarde de dolari, ceea ce inseamna 3,47% din PIB, iar un paragraf este dedicat subraportarii problemelor de sanatate mintala.Documentul…

- Termenul pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura a fost prelungit pana la 31 decembrie 2024. Parlamentul a adoptat marti propunerea legislativa pentru imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential, informeaza Ministerul Energiei. „Suntem constienti de provocarile pe care…

- Din cauza vizibilitații scazute de pe Aeroportul Ștefan cel Mare, aeronava companiei Wizz Air care trebuia sa efectueze astazi cursa Londra (Luton) – Suceava va ateriza la Iasi. Pasagerii vor fi adusi cu autocarele la Suceava. Zborul de intoarcere Suceava – Londra (Luton) a fost anulat, iar pasagerii…

