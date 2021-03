Stiri pe aceeasi tema

- Actuala guvernare doreste inchiderea minelor din Valea Jiului, susține președintele PSD, Marcel Ciolacu, care susține ca exista din partea guvernantilor "o ura personala" fata de oamenii din Valea Jiului. El a afirmat ca sumele revendicate de mineri pot fi platite și ca a-i lasa pe oameni in subteran…

- Administratia de la Beijing și-a exprimat speranta ca Uniunea Europeana va fi "independenta si autonoma", în contextul în care noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a afirmat ca va contracara China printr-o "competitie extrema", potrivit Mediafax care citeaza…

- Uniunea Europeana s-a preocupat in mod activ sa le furnizeze partenerilor sai din Balcanii de Vest vaccinuri anti-COVID-19, cu toate acestea statele din regiune s-ar putea sa mai aiba de asteptat cateva saptamani pana le vor primi, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului…

- Cele mai recente statistici furnizate de Eurostat plaseaza Romania in topul statelor cu cele mai supraaglomerate case din Uniunea Europeana. Asta in ciuda faptului ca in Romania se afla si cei mai multi proprietari de locuinte, noteaza statistica mentionata. Specialistii sustin ca printre…

- Specialiștii spun insa ca aceasta speranța este, daca nu absolut nejustificata, atunci cel puțin mult prea optimista, mai ales in situația țarii noastre. "Vaccinarea in sine nu rezolva problema", a declarat in studioul Sputnik Moldova șeful Secției Supraveghere Epidemiologica a Gripei și Infecțiilor…

- "Am avut o discuție cu domnul Hunor, cu domnul Barna. Și eu vreau sa redeschidem șcilile, restaurantele. Daca nu ar fi problema pe sanatate, aș vrea sa fie redeschise.Important ca pe langa campania de vaccinare, sa avem și reducerea efectelor epidemie. Sunt orașe in care nu mai sunt cazuri. Putem redeschide…

- Urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19 pentru Romania ar putea intarzia, dupa ce in opt țari din Uniunea Europeana s-a intamplat acest lucru, au anunțat, duminica, autoritațile sanitare. ”Din informațiile pe care le deținem, in opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale…