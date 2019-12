Dan Barna nu cedează în fața lui Ludovic Orban: 'Bugetul să fie dezbătut în Parlament' Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat marti ca angajarea raspunderii de catre Guvern in cazul bugetului de stat ar crea un precedent periculos si a aratat ca reprezentantii Uniunii solicita ferm dezbaterea acestui proiect in Parlament potrivit Agerpres "Nu doar ca ar lasa Parlamentul in offside, ci ar crea un precedent foarte periculos pentru ca orice guvern viitor, poate nu la fel de buna credinta cum este acesta, ar putea sa foloseasca acest precedent. (...) Noi vom ramane fermi pe solicitarea ca bugetul sa fie dezbatut in Parlament pentru ca aceasta este calea normala si intotdeauna va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

