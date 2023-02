Stiri pe aceeasi tema

- Minstrul Petrea Daea, apreciat in general pentru munca prestata ca ministru al Agriculturii, sare iar in apararea cuiva. De data aceasta, ia apararea vacilor din lumea intreaga. Aflat la Braila, social-democratul a declarat, citat de de braila.ro , ca “vaca este specia care trece prin mari greutați”…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Braila ca „vaca este specia care trece prin mari greutați” și ca „acest animal trebuie protejat și sprijinit”, iar acest lucru se va realiza prin suplimentarea programului pentru taurine. Daea a facut referire la un raport Greenpeace care arata…

- Deși ministrul Petre Daea declara peste tot ca tinerii agricultori constituie o prioritate pentru Ministerul Agriculturii, in realitate lucrurile nu stau deloc așa, iar dovada clara este alocarea din Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027 pentru instalarea tinerilor fermieri. Doar 250 milioane euro,…