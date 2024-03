Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine se știe, in baza actualei legislații, persoanele neasigurate din Romania beneficiaza de un pachet minimal de servicii medicale. Dar, conform CNAS, se afla in dezbatere publica un proiect care ar putea include și alte facilitați.

- Peste 80% dintre spitalele publice nu ofera servicii de avort sau nu pot fi contactate. O alta bariera cu care se confrunta pacientele este cea a costurilor - avortul la cerere și cel terapeutic sunt servicii medicale furnizate cu plata.

- Conform prevederilor legislației referitoare la sistemul national privind factura electronica , intrate in vigoare la inceputul acestui an, in perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite in Romania, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri…

- „MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale private din Romania si singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, listata la Bursa, raporteaza o cifra de afaceri consolidata pro-forma de 2.24 miliarde RON, in crestere cu 25% fata de anul anterior, mentinand…

- Ministerul Sanatații a aprobat finanțarea pentru digitalizarea CNAS – PIAS, care include elemente importante de securitate cibernetica. Finanțarea inițiala de 70 de milioane de euro a fost majorata la 100 de milioane de euro fara TVA, exclusiv pentru digitalizarea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate…

- Noi avem vreo 5,2 milioane de pensionari. O parte din ei (700.000 – 800.000) au și job, sunt activi. 4,4 milioane nu desfașoara o activitate economica: sunt inactivi. Din cei 4,4 milioane, 1 milion sunt sub 64 de ani, a declarat Ionuț Dumitru, economist-șef, Raiffeisen Bank.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a lansat un anunt de participare la licitatie prin care intentioneaza sa achizitioneze servicii medicale de specialitate pentru personalul prezent pe platforma CNE Cernavoda. Dupa cum se mentioneaza in descrierea succinta, achizitia are ca obiect servicii medicale…

- In acest moment, patru spitale din grup dispun de roboti chirurgicali de navigatie in neurochirurgie si de trei roboti da Vinci. De asemenea MedLife a lansat in premiera in Europa Centrala si de Est, transportul probelor biologice cu ajutorul dronelor, in toamna anului trecut. ”MedLife, cea mai mare…