- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, 73 de ani, a fost protagonistul unui moment inedit vineri seara, 13 ianuarie, in direct la Antena 3, noteaza spotmedia.ro. Sunat de postul TV, pe transmisiunea in direct s-a auzit un respirat greu și un sforait. Contactat sambata de Libertatea, Petre Daea a susținut…

- Firma poloneza Citronex, unul dintre cei mai mari importatori si distribuitori de banane la nivel global, se pregateste pentru o megainvestitie in Romania: o sera de tomate la Dumbraveni, in judetul Sibiu, construita dupa cele mai noi tehnologii, si care ar urma sa se intinda in final pe circa 50 de…

- In pofida unui an agricol plin de provocari, ministrul Agriculturii, Petru Daea, considera ca atat cei care au lucrat pamantul cat și guvernanții „și-au facut datoria”, motiv pentru care le transmite „salutul de respect”. „Fermierii si alaturi de ei noi, toti ceilalti si-au facut datoria. Pentru fiecare…

- Presedintele Iohannis a promulgat legea prin care sunt interzise produse si servicii antivirus de la companii din Rusia in sistemele informatice ale administratiei publice centrala si locala. „Inițiativa iși propune sa interzica achiziționarea de produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca Romania are cel mai mic preț la carnea de porc din Europa și in niciun caz nu sunt motive sa se scumpeasca in perioada urmatoare. Din contra, au inceput sa apara și reduceri la comercianți. Ministrul spune ca nu este cazul ca populația sa se sperie și sa…

- Retailerul grec de jucarii și decorațiuni pentru casa Jumbo a inaugurat la finele saptamanii trecute magazinul din Sibiu situat pe platforma Prima Shopping Center, la ieșirea de pe A1. Magazinul are 14.000 de metri patrați și este unidirecțional, clienții intra pe o parte și trebuie sa il strabata in…