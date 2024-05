Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 3-3 (2-1), marti seara, pe Santiago Bernabeu, intr-un meci spectaculos disputat in prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Pentru campioana en titre au inscris Bernardo Silva (2), Phil Foden (66) si Josko Gvardiol (71), in timp…

- Harry Kane (30 de ani) nu se poate mandri cu onoarea de a avea statuie in fața stadionului lui Tottenham. Realizata in 2019, lucrarea a costat 8.400 de euro, bani platiți de Waltham Forest Council, districtul natal al internaționalului englez. Daniel Levy e cel care s-a opus! Harry Kane ramane o legenda…

- Harry Kane si Jordan Henderson sunt incerti pentru amicalul Angliei contra Braziliei, de sambata seara, dupa ce au lipsit la antrenamentul colectiv de vineri, scrie DPA, potrivit Agerpres. Anglia va disputa in zilele urmatoare amicale cu Brazilia si Belgia, in perspectiva pregatirilor pentru participarea…

- Viktor Gyokeres (25 de ani), atacantul lui Sporting, face furori in acest sezon. Suedezul a contribuit la 50 de goluri ale echipei lusitane, 36 de reușite și 14 assisturi, și i-a eclipsat pe Harry Kane (Bayern), 37 de goluri și 10 assisturi, Kylian Mbappe (PSG), 38 de goluri și 8 assisturi, și Erling…

- Harry Kane este incert pentru amicalele Angliei cu Brazilia și Belgia, dupa ce, la 5-2 cu Darmstadt, atacantul lui Bayern s-a lovit de stalpul porții. Ingrijorare pentru Harry Kane la Munchen, dar și la Londra. Autorul unui gol la 5-2 cu Darmstadt, atacantul lui Bayern a trebuit sa fie schimbat in minutul…

- Tottenham, clubul lui Radu Dragușin, va disputa un amical cu Bayern in august, in cadrul unui turneu pe care-l va intreprinde in Coreea de Sud. Se anunța o vara interesanta pentru Radu Dragușin. La sfarșitul lui iulie și inceputul lui august, Tottenham va participa in Coreea de Sud la Coupang Play…

- Harry Kane (30 de ani) incepe sa regrete ca a ales sa plece din Premier League. Atacantul englez e deranjat de rezultatele slabe obținute de Bayern, in ciuda celor 29 de goluri și 8 assisturi reușite in 30 de partide jucate pentru bavarezi. ...