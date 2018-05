Stiri pe aceeasi tema

- In cursul diminetii de astazi mai multi oficiali din Guvern, in frunte cu Premierul Viorica DANCILA au mers in localitatea Haret din judetul Vrancea pentru a inaugura Stația de Repompare 5 Haret care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan.

- Premierul Viorica Dancila a inaugurat astazi, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, un sistem modern de irigașii, in Haret, Vrancea.Citește și: PANICA si FLACARI pe A1. O masina a luat foc in mers "Este o investiție foarte importanta, putem vorbi de argicultura ca de un domeniu…

- Miercuri va fi lansata in functiune statia SRP5 Haret din Amenajarea Complexa Ruginesti-Pufesti-Panciu, care va iriga culturile din bazinul canalului Siret-Baragan. La evenimentul de lansare participa si premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Premierul Viorica Dancila și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan vor participa astazi, de la ora 10, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. La eveniment va fi prezent și ministrul Agriculturii,…

- Premierul Viorica Dancila și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, vor participa maine, de la ora 10.00, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret, care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. Este pentru prima data cand va fi livrata apa pentru irigații…

- UPDATE, ora 17:00 – Ministrul agriculturii, Petre Daea, a vizitat, astazi, sistemul de irigatii de la Manoleasa – judetul Botosani si Statia de pompare a apei Stanca-Stefanesti, care va fi reabilitata pentru a iriga circa 3000 de hectare in zona Stefanesti -Ripiceni. El si-a manifestat regretul fata…

- Daca timpul inca mai are rabdare cu Conacul Bolomey, altfel sta situația in ceea ce privește administrația locala din Cosambești, comuna pe raza careia se afla imobilul. Monumentul istoric dezafectat este pe cale sa se darame din cauza infiltrațiilor in sol a apei provenite de la stația de apa. Investiția…

- Potrivit ISU Vrancea, incendiul a fost anuntat in timpul noptii de miercuri spre joi si exista riscul sa se extinda la fondul forestier. „A fost anuntat un incendiu de vegetatie uscata, cu posibilitate de propagare la fondul forestier in sat Gresu, com. Tulnici, intr-o zona greu accesibila.…