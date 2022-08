Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca va fi o diminuare a exportului la grau. “In niciun caz nu va merge graul la export, va merge cel care depaseste nevoile tarii. In niciun caz altul. Pai, nu pot sa las Romania fara grau si sa ma duc sa caut la altii grau. Sub…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ținut sa linișteasca populația cu privire la producția agricola, precizand ca vom avea și ulei, și a atenționat asupra prezentarilor apocaliptice de la TV. „Vom avea și ulei. Liniște! Liniște! Liniște! (..) am vazut o serie intreaga de abordari apocaliptice la TV,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ținut sa ii linișteasca pe romani și a dat asigurari ca producția de floarea soarelui este suficienta și vom avea ulei in perioada urmatoare. ”Sunt ministrul Agriculturii și trebuie sa introduc liniștea in randul populației: vom avea suficient ulei! Liniște, liniște,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ținut sa linișteasca populația cu privire la producția agricola, precizand ca vom avea și ulei, și a atenbționat asupra prezentarilor apocaliptice de la TV.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ținut sa ii linișteasca pe romani și a dat asigurari ca producția de floarea soarelui este suficienta și vom avea ulei in perioada urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- “Va pot informa ca, pana la aceasta data, in Romania s-a recoltat peste 94% din suprafata de grau. Ce am avut in vedere aici: sa urgentam recoltatul pentru a preintampina pierderea prin scuturarea cu turba. Daca fenomenele naturale, intelegand aici cele restrictive, temperatura si umiditatea nu au mai…

- “In privinta, insa, a culturilor la care vremea creeaza probleme, porumbul si floarea soarelui, ele sunt afectate. Echipele de control care sunt stabilite prin ordinul prefectului sunt la fata locului, determina in fiecare zona in parte care este gradul de afectare, care sunt pierderile, intocmesc documentele…

- Petre Daea reacționeaza dupa ce vineri a fost chemat la DNA in calitate de martor in dosarul in care este implicat Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii. Intr-o postare pe Facebook, Petre Daea a explicat ce s-a intamplat, de fapt, la DNA. ”Intrucat episodul de ieri, puternic si diferit mediatizat,…