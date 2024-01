Dacian Cioloș și REPER pregătesc o fuziune cu PNL înaintea alegerilor Anul electoral incepe cu mutari surprinzatoare in peisajul politic romanesc, in contextul in care Dacian Cioloș și partidul sau REPER au luat decizia de a vira catre Partidul Național Liberal (PNL). Sursele noastre au confirmat ca negocierile pentru o fuziune intre cele doua formațiuni sunt in desfașurare, avand in vedere eforturile de a maximiza șansele in viitoarele alegeri. Dacian Cioloș, fostul președinte al USR, a demisionat alaturi de mai mulți parlamentari și membri de partid pentru a forma REPER, insa aceasta mișcare nu a avut succesul scontat in politica interna. Cu liderii REPER aflați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

