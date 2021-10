Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, actual lider PNL, Florin Cițu a declarat in urma discuțiilor cu Dacian Cioloș și Kelemen Hunor ca nu s-a ajuns ajuns la nici o concluzie. Citește și Dacian Cioloș a ajuns la sediul PNL și l-a parafrazat pe J.F.Kennedy inainte sa intre la negocieri Știre in curs de actualizare.…

- Florin Cîțu, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, alaturi de Varujan Pambuccian, se întâlnesc pentru prima data de la ruperea coaliției, iar întâlnirea are loc, de la ora 17.00, la sediul central al PNL. Va fi prima încercare a lui Dacian Cioloș, desemnat de Iohannis drept…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu…

- Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea a spus ca in USR nu s-a luat decizia ca Florin Cițu sa nu faca parte dintr-un viitor guvern, in cazul in care PNL, USR Și UDMR vor reface coaliția de guvernare. Totuși, in USR exista mai multe voci care spun ca premierul demis…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu este optimist înaintea discuțiilor de miercuri cu premierul desemnat Dacian Cioloș pentru refacerea coaliției USR-PNL-UDMR și spune ca liderul USR "trebuie sa-și arate capacitatea de a coagula o majoritate"."În funcție de discuții putem sa mergem…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos se va întâlni miercuri cu liderii PNL, UDMR si minoritatilor nationale pentru o prima discutie în vederea formarii unei majoritati parlamentare, scrie Agerpres. "Nu este în intentia noastra de a negocia o majoritate cu PSD si AUR, am…

- PNL condiționeaza discuțiile cu Dacian Cioloș Dacian Cioloș. Foto: Arhiva/ gov.ro. PNL va discuta cu Dacian Cioloș dupa ce acesta va gasi soluția unei majoritați în Parlament împreuna cu PSD și AUR, aliații sai de la moțiunea de cenzura, pentru a forma un guvern stabil - a declarat…

- „PNL nu are majoritate și atunci nu am avansat o propunere de premier”, a spus președintele PNL.Florin Cițu a spus ca in acest moment majoritatea care a votat demiterea sa este formata din PSD, USR și AUR și ei ar trebui sa vina cu o soluție dupa moțiunea de cenzura care a trecut.„Vreau sa ii asigur…