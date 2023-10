Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un pachet legislativ care prevede, printre altele, pedepse mai dure pentru traficanții și consumatorii de droguri. Pachetul legislativ supus dezbaterii are in vedere, in primul rand, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte…

- Potrivit proiectului initiat de ministrul Justitiei, senatoarea Alina Gorghiu, se elimina posibilitatea suspendarii pedepselor pentru traficanti, acestea urmand sa fie majorate de la 2-7 ani la 3-10 ani inchisoare."Acesta este un raspuns fata de cresterea flagelului drogurilor in societate, atat ca…

- Invitatul ZIUA LIVE de azi, 14 septembrie, este deputatul Stelian Ion. Stelian Ion vorbeste in cadrul interviului si despre testarea antidrog in scoli.Ar fi bine sa se faca testari si prin Parlament. Am banuieli. Nu mi se pare o idee buna, asta cu testarea in scoli. Ei trebuie sa se ia la tranta cu…

- Consumatorii de droguri din Romania sunt condamnați la consum. Romania nu are centre specializate in care sa primeasca ingrijire, alta decat tratarea simptomelor acute. Potrivit specialiștilor, este imposibil sa lupți cu acest flagel in astfel de condiții.

- Procurorii brașoveni spun ca rețeaua de traficanți de droguri din care facea parte și un polițist folosea o metoda noua și o metoda clasica pentru derularea afacerii. Dupa percheziții au fost reținute 10 persoane.

- Managerul Spitalului de Recuperare Medicala ”Sfantul Sava”, Alina Ion, susține testarea in masa a elevilor și spune ca ar extinde programul la nivelul unui screening național antidrog. ”Aceasta testare ar putea fi un screening național, pentru ca statul sa știe, in mod cat se poate de obiectiv, la…

- Captura record de cocaina in Spania. 9 tone și jumatate de stupefiante au fost descoperite in portul Algeciras, ascunse printre cutii cu banane, intr-un container expediat din Ecuador, scrie digi24.ro .