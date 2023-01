DACIA SPRING, disponibilă acum acum într-o nouă versiune, „EXTREME” Dacia lanseaza o noua versiune a modelului Spring, intitulata „Extreme”. Odata cu aceasta este inaugurata noua motorizare „ELECTRIC 65”. Comenzile pentru versiunea Spring Extreme 65 vor fi deschise in Romania pe 16 ianuarie O noua versiune, in registrul OUTDOOR. Sub numele Extreme, Dacia introduce o noua versiune a modelului Spring. Abordand un registru outdoor, acest nivel de echipare va fi disponibil in viitor pe patru modele ale marcii (Spring, Sandero, Duster și Jogger). Spring Extreme inaugureaza o noua culoare de caroserie, Slate Blue, și o serie de elemente de design exclusive: La exterior:… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Dacia a anunțat lansarea versiunii „Extreme” a mașinii electrice Spring care va dispune de un motor de 65 CP/48 kW, cu aproape 50% mai puternic decat versiunea „Essential”. Autonomia promisa in ciclu mixt este 220 km, iar prețul pornește de la 22.450 euro, inainte de aplicarea subvențiilor Rabla Plus.…

- VUNK a lansat albumul „Vernisaj”, o colecție de duete, alaturi de unele dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala romaneasca. Materialul discografic va fi disponibil fizic, in format vinyl, in curand, și este deja disponibil pe platformele digitale de streaming. Printre personajele feminine…

- Dora Gaitanovici lanseaza primul album din cariera – „Descantec”, alaturi de Universal Music Romania & MediaPro Music. Materialul discografic prezinta o colecție de noua piese inspirate din poveștile mitice și din folclor, printre care se numara piese despre personaje din povești și legende romanești.…

- „Piata muncii a fost in 2022 de partea candidatilor, majoritatea sectoarelor confruntandu-se cu deficit de personal specializat. Eforturile de recrutare au fost ingreunate si de contextul socio-economic, iar bugetele angajatorilor pentru a atrage si retine personalul au trebuit maximizate. Astfel, potrivit…

- La doar o zi dupa alegerile intermediare din Statele Unite, pentru a evita sa atraga nemultumirile politicienilor, Twitter a lansat noul abonament Blue, care le aduce abonatilor o bifa albastra alaturi de numele de utilizator. In noul format, pe langa bifa albastra, Twitter Blue promite, printre altele,…

- Din ciclul „produse de gaming la care nu ne asteptam”, azi apare un scaun de gaming branduit McDonald’s. Gigantul fast food a lansat ceva ce ar putea fi perceput ca o gluma de 1 aprilie, daca nu eram la inceput de noiembrie. Scaunul se numeste McCrispy Ultimate Gaming Chair si avem detalii despre el…

- Gryffin a lansat albumul “Alive”. Materialul este plin de colaborari uimitoare cu superstaruri precum Kygo, Tinashe, MØ și OneRepublic. Albumul incepe cu piesa-titlu, cu Calle Lehmann, un record house cu tenta pop, destinat nenumaratelor invartiri in cluburile din intreaga lume. Alte momente importante…

- O adolescenta a murit in interiorul școlii, in timp ce o femeie a murit la spital, ca urmare a unui atac armat ce a avut loc luni dimineața in statul american Missouri la o școala din St. Louis, a declarat poliția presei locale. Al treilea deces este atacatorul, un tanar pana in 30 de ani, care a fost…