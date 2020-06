Dacia electrică - Versiunea de serie va fi foarte asemănătoare cu conceptul, spune designerul șef al Renault ​Versiunea de serie a primului model electric Dacia va fi asemanatoare cu conceptul Spring prezentat la început de martie, a spus designerul șef al Renault, Laurens van den Acker, citat de Autocar UK. Designerul mai spune ca au fost voci care spuneau ca un model electric nu s-ar potrivi la Dacia, însa în realitate mulți așteapta un model electric la preț acceptabil. Reamintim ca Dacia a prezentat fotografii cu Spring, concept care ar fi trebuit aratat lumii la salonul de la Geneva, dar evenimentul a fost anulat cu câteva zile înainte.



