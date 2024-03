Stiri pe aceeasi tema

- Petru a se asigura ca noul SUV se va comporta așa cum trebuie cand va ajunge la clienți, Dacia pare ca deruleaza in continuare o serie de teste cu noua generație Dacia Duster.Mai multe exemplare au fost surprinse in teste prin mai multe orașe din Romania, precum București sau Pitești. Mașinile au numere…

- Salonul Auto de la Geneva iși deschide porțile peste cateva zile. Mai exact, in data de 26 februarie. Dacia a anunțat deja ca pregatește 3 premiere mondiale, adica noua generație Duster, noul Spring facelift și prototipul Sandrider care va alerga la Dakar. Marca MG va fi, de asemenea, prezenta la Geneva.…

- Dacia va fi prezenta la Salonul Auto de la Geneva care va avea loc intre 26 februarie și 3 martie 2024. La standul sau, de 900 m2, Dacia va prezenta noul Duster, noul Spring și prototipul pentru competiția in Raliul Dakar: Sandrider. Mai DUSTER decat oricand Noul Duster, modelul SUV emblematic al…

- Ediția din 2024 a Salonului Auto de la Geneva iși va deschide porțile la finalul lunii februarie, iar producatorii de automobile deja au inceput sa anunțe ce vor putea vedea vizitatorii in cadrul acestui eveniment. Spre exemplu, britanicii de la MG Motors tocmai au publicat o imagine cu interiorul noii…

- Dacia a dezvaluit marți, 30 ianuarie, Sandrider, prototipul vehiculului de competiție care va participa in 2025 la Raliul Dakar și la Campionatul mondial de Rally-Raid (W2RC). Inspirat din concept-car-ul Manifesto și creat cu ajutorul Renault Group și al companiei Prodrive, Sandrider va fi omologat…

- Constructorul roman de automobile Dacia a prezentat oficial modelul prototip Sandrider, care va fi pilotat de francezul Sebastien Loeb si qatarianul Nasser Al-Attiyah la urmatoarele trei editii ale Raliului Dakar. Dacia, filiala a Grupului Renault, s-a asociat cu compania Prodrive pentru a dezvolta…

- Așa cum bine știi deja, Dacia a anunțat ca va participa, din 2025, la celebrul Raliu Dakar, dar și in etape din Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC). Constructorul de la Mioveni, deținut de Renault, are și o echipa impresionanta de piloți: Sebastien Loeb, Nasser al-Attiyah și Cristina Gutierrez…

- Dacia anunța in vara lui 2023 ca va participa la raliul Dakar, iar acum a prezentat mașina de 359 CP cu care va participa. Sandrider va fi supus in perioada urmatoare unei lungi serii de teste in diferite țari. Prima angajare intr-o competiție va avea loc in Raliul Marocului 2024, Sandrider va utiliza…