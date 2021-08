„Dacă nu Fizz, atunci cine?” Primul excentric din muzică vinde cryptomonede lângă Piața Bucur Obor /FOTO Va mai aduceți aminte de Fizz, excentricul ce avea de fiecare data o apariție spectaculoasa in public. Vei fi surprins sa afli cu se ocupa azi extravagantul și mondenul personaj ce a lansat popularul refren ”Daca nu Fizz, atunci cine?” S-a lansat in haine de blana, paradoxal, ”asortate” la mașini decapotabile, fumand trabucuri și mereu inconjurat de frumoase manechine. Insa vremurile in care facea spectacol monden, pozandu-se in artist, au apus de mult. Mai nou, Fizz, alias Bogdan Croitoru a rasarit unde nimeni nu se aștepta, ca imagine a primului Crypto Exchange din Romania, o platforma online,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat foarte mult industria muzicala din Romania. Veniturile artiștilor romani au scazut considerabil, așa ca mulți dintre ei au fost nevoiți sa se reprofileze, in speranța ca așa iși vor recupera pierderile. Este și cazul lui Adi Sina de la Akcent, care a pus bazele unei…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, spune ca simte o presiune impotriva sa, dar ca va face exact ce ii dicteaza constiinta si ceea ce crede ca este corect pentru justitie. Declarațiile au loc in contextul in care președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe Stelian Ion pentru blocajul din coaliție privind…

- Anunțul l-a facut recent chiar premierul Florin Cițu, care a precizat ca Romania va vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari. Printre acestea se numara și Danemarca, țara ce urmeaza sa primeasca un milion de doze. Vorbim despre serul produs de Pfizer/BionTech."Avem aceste statistici. O parte dintre…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 si-a atins obiectivul pentru momentul actual, iar varianta Delta a virusului reprezinta un pericol, insa nu ar trebui sa fie o mare problema deoarece in Romania cetatenii se pot vaccina oricand, oriunde si cu toate tipurile de vaccin…

- Dezvoltatorul imobiliar Geometrik Build va investi 20 de milioane de euro in primul proiect de anvergura din zona de sud a Constanței, South Side Residence. Ansamblul prevede construcția a 384 de apartamente in doua faze: prima, totalizand 192 de unitați, este deja in construcție și va fi livrata in…

- Acapararea controlului asupra terenurilor romanești a capatat valențe de economie politica de cațiva ani. Puterea exercitata asupra guvernarii, cu scopul de a obține acces la fondul funciar al statului roman, pune terenurile agricole in pericol. Dar nu doar terenurile in sine, fiindca o data cu capturarea…