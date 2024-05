Președintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a subliniat necesitatea unei „reașezari” a sistemului medical pentru a combate criza medicilor. El a facut aceste declarații marți, la conferința de presa pe care a susținut-o la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, parte a unei vizite electorale in județul sau de baștina. Ciolacu a fost insoțit de europarlamentarul … Articolul Premierul Ciolacu anunța la Buzau investiții și reforme in sistemul medical apare prima data in Opinia Buzau .