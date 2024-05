BRD Finance IFN SA se vinde BRD Finance IFN SA este in curs de vanzare, proces declanșat la 31 martie, de grupul BRD din care face parte, iar activitatea urmeaza sa inceteze. BRD Finance, controlata in proportie de 49 la suta de BRD-SocGen si 51 la suta de SG Financial Services Holding, este prezenta pe piata din Romania din aprilie 2004, […] The post BRD Finance IFN SA se vinde appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

