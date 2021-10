Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry și iubitul ei Florin vor deveni in curand, pentru prima oara parinți de fetița. Artista și-a surpins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat imagine cu inelul de logodna. Vedeta a precizat ca a acceptat cererea in casatorie a iubitului ei. Mandra nevoie mare de bijuteria primita…

- In timp ce, in trecut, anumite alimente, cum ar fi cafeaua, ciocolata și condimentele, erau produse de lux, astazi aceste alimente sunt produse de baza in supermarketuri in multe țari dezvoltate. Schimbarile cl...

- Unirea Tritenii de Jos a ajuns la patru infrangeri consecutive in acest sezon, iar Flaviu Chișu nu și-a ascuns dezamagirea fața de evoluției echipei. Flaviu Chișu și-a aratat dezamagirea fața de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Elon Musk a scris pe Twitter ca rețeaua de internet prin satelit, Starlink, a companiei va ieși din faza beta de luna viitoare. Aceasta este cu doua luni mai tarziu decat data inițiala pe care Musk a dat-o la Mobile World Congress, cand a mai spus ca se așteapta ca serviciul sa aiba „posibil peste 500.000…

- PayPal a anunțat oficial vineri ca toți clienții eligibili din Regatul Unit pot cumpara, deține și vinde criptomonede folosind conturile lor PayPal. Clienții pot tranzacționa patru criptomonede majore: Bitcoin ( BTC ), Ether ( ETH ), Litecoin ( LTC ) și bitcoin Cash ( BCH ). Dupa cum s-a anunțat…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka, câștigatoare a 4 turnee de Grand Slam, a devenit interesata de criptomonede dupa ce a aflat de dogecoin, moneda digitala creata ca gluma în 2013, relateaza Markets Insider.Osaka a relatat în timpul unui interviu acordat jurnaliștilor de la Bloomberg…

- Bogdan Ionescu experimenteaza pentru a treia oara fericirea primirii veștii ca va deveni tata. Syda se pregatește pentru a treia oara sa iși țina copilul in brațe, soția lui, Sheila, fiind insarcinata in patru luni. Peste cateva satpamani, fostul soț al Elenei Basescu o va primi cu brațele deschise…

- Hackerii din spatele unuia dintre cele mai mari furturi de criptomonede din istorie au returnat aproape jumatate din activele de 600 de milioane de dolari insușite, relateaza BBC . Compania afectata, Poly Network, a publicat marți o scrisoare pe Twitter cerandu-le acestora sa o contacteze ”pentru a…